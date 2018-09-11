Москва, 11 сентября, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил лидера КПРФ Геннадия Зюганова в подлом нарушении избирательных договоренностей, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Цитата из х/ф «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Реж. Владимир Карасёв. 1959. СССР Застарелый конфликт

«Надо с вами вместе сотрудничать, работать, Геннадий Андреевич (Зюганов), хотя бы мы не должны друг другу кровь портить. У нас есть с вами договора, в каких округах вы идете, мы вам не мешаем, в каких мы идем, в третьих «Справедливая (Россия)», «Единая (Россия)». Можем договориться хотя бы на этом уровне друг другу жизнь не портить? Вы поперлись в Амурскую область, я бросил еще миллионы, еще людей! Зачем? Зачем вы мне эту подлянку делаете? Мы же вам ничего в Саратове не испортили! Вы за бюджет не голосуете, за правительство не голосуете, а вам дали целые округа! За что? Это подлость называется!» — завил Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы.

Накануне в России прошел единый день голосования.