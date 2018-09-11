Петропавловск-Камчатский, 11 сентября, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном вопросам развития Дальнего Востока, раскритиковал правительство России за волокиту со строительством грузопассажирских судов для Камчатки. Министр экономического развития Максим Орешкин не смог ответить президенту, почему при выделенных на эти цели деньгах суда до сих пор не построены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горборуков ИА REGNUM Капуста

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Проблему строительства грузопассажирских судов для полуострова поднял полпред президента Юрий Трутнев.

«Вами поручено Минтрансу России представить предложения по строительству грузопассажирского судна для организации сообщения между полуостровом Камчаткой, островом Сахалин и портами Магаданской области. Причем они эти деньги в госпрограмме нашли. Но их предложения о перераспределении средств не поддержаны Минэкономразвития. Министр здесь присутствует. Может быть, попросить его всё-таки поддержать предложение?» — сказал Юрий Трутнев.

Президент напомнил, что речь шла о строительстве не одного, а двух судов.

«Максим Станиславович, в чем проблема?» — обратился глава государства к министру Орешкину.

«Я просто не в курсе этой проблемы. С Юрием Петровичем разберёмся», — ответил министр экономического развития страны.

На что Владимир Путин заметил министру:

«Вы же приехали на совещание по Дальнему Востоку. Вы должны быть в курсе этой проблемы. Я вас прошу выяснить и доложить отдельно».

В разговор вступил министр финансов Антон Силуанов, который сообщил, что деньги на два судна есть.

«Деньги есть на эти два судна. Одно начиная с 2020 года, другое уже с 2018—2019 годов», — сказал глава Минфина.

Но и этот ответ не устроил президента.

«Они есть. Но они не заложены. И планы по их строительству отсутствуют. Деньги, может быть, и есть в бюджете, только суда не заложены, и ничего не делается, а деньги есть. Потом выяснится, что они не реализованы, эти деньги не реализованы и обратно поступят в бюджет. Вот и всё», — сказал Путин.

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Второе судно, которое было запланировано, но до сих пор не заложено, предназначено для рейсов на Командорские острова. Хотя — «деньги есть».

«920 млн выделено. А конкурсы не состоялись. Оценка 1,3 млрд. Поэтому просто нужно добавить денег — 400 млн», — уточнил Юрий Трутнев.

Президент поручил проработать этот вопрос.

«Самое простое все время добавлять денег. Нужно посмотреть, сколько реально стоит. И посмотреть на практике, что происходит, еще раз. Если действительно не хватает, нужно, чтобы проанализировали это и Минэкономразвития, и Минфин, и добавить надо, конечно», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблема транспортной недоступности — одна из главных причин, заставляющих дальневосточников покидать родные края. Владимир Путин поручил развивать авиаперевозки в дальневосточном направлении по доступным для людей ценам. Отдельная проблема — пассажирский и грузопассажирский флот. Эта проблема уже решается на Сахалине. Для островного региона строятся два новых парома на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае. В Ленинградской области приступили к строительству двух грузопассажирских судов для Курильских островов. У Камчатки с морским пассажирским сообщением большие проблемы. Между тем еще в 2017 году Минтранс России попросил главу государства построить паром для полуострова, а регион выразил готовность реализовать программу на условиях софинансирования. Президент поддержал предложение. Но паромы до сих пор не построены.