Барнаул, 11 сентября, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Преемственность, о которой перед своим уходом с поста губернатора Алтайского края говорил Александр Карлин, состоялась. На следующий же день после своей победы на выборах врио Виктор Томенко подтвердил своё намерение назначить бывшего губернатора Александра Карлина своим представителем в Совете Федерации. Такой вывод можно сделать из официальной информации, опубликованной на сайте регионального правительства.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

Как и после своего назначения временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края, так и после выборов, Виктор Томенко подтвердил, что не собирается радикально преобразовывать структуру правительства Алтайского края.

Говоря о возможном обновлении чиновничьего состава, он отметил, что предложения по изменению состава и функционала министерств, количества заместителей председателя регионального правительства и их функционала «будут внесены в течение нескольких недель».

Своей ближайшей задачей новый глава считает работу по подготовке бюджета на 2019 год и трехлетний период. Также в центре его внимания остаются текущие вопросы, связанные с началом учебного года, подготовкой к отопительному сезону, уборочной кампанией.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2018 года губернатор Алтайского края Александр Карлин внезапно ушёл в добровольную отставку. Врио главы указом президента был назначен красноярский чиновник Виктор Томенко. Сибирский полпред Сергей Меняйло, представляя его в первый день его работы на Алтае, отметил, что Александр Карлин не уходит в никуда — применение его навыкам будет найдено.

По итогам губернаторских выборов 2018 года врио губернатора Виктор Томенко при явке в 37,29% получил 53,6% голосов избирателей.

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