Красноярск, 11 сентября, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Выборы депутатов горсовета Красноярска, состоявшиеся 9 сентября 2018 года, оказались гораздо более интересными и резонансными, чем нынешние губернаторские выборы в регионе, считает политический аналитик Александр Чернявский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как известно, по партийным спискам победу одержала ЛДПР, получив 46 505 голосов (28,12%). «Единая Россия» оказалась на втором месте с результатом 25,71% (42 520).

«Это сенсационный результат», — сказал Александр Чернявский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, не стоит недооценивать «очень серьёзную и эффективную работу, проводимую в последние годы в крае партией ЛДПР»:

«Сейчас это в регионе партия №2».

Что касается выборов губернатора, политаналитик убеждён, что Александр Усс (врио губернатора края, кандидат от «Единой России» — прим. ИА REGNUM ) набрал бы гораздо больше голосов, если бы шёл на выборы самовыдвиженцем.

«Если сравнивать ситуацию в Красноярском крае с Омской областью (выборы губернатора Омской области 9 сентября с высоким результатом выиграл врио главы региона, самовыдвиженец Александр Бурков — прим. ИА REGNUM ), сыграл роль тот момент, что Бурков выходил на дистанцию как самовыдвиженец. На него не прилип негативный эффект, связанный с пенсионной реформой. Я думаю, Александр Усс набрал бы гораздо больше голосов, если бы шёл на выборы самовыдвиженцем. Хотя он позиционировал себя не как кандидат от «Единой России», а как лидер «партии всех красноярцев», но избиратели в бюллетене увидели, от какой партии он выдвигался, и поэтому не стали за него голосовать. Так что очень много голосов у Александра Усса отнял не кандидат от ЛДПР Егор Бондаренко, а именно партия власти, партийный бренд, который на глазах становится токсичным. Повлияло также отсутствие в бюллетенях кандидатов от «Патриотов России», КПРФ. В этих электоральных группах было немало сторонников Усса, они вполне могли прийти и проголосовать не за оппозицию, а за него, но, видимо, решили остаться дома», — отметил Александр Чернявский.

Он считает, что если бы КПРФ участвовала в губернаторских выборах в Красноярском крае, она вряд ли смогла бы отнять второе место у ЛДПР:

«Если смотреть электоральную динамику по партиям начиная с 2015 года, ЛДПР с каждым годом улучшала результаты, а КПРФ, наоборот, ухудшала. И если бы не пенсионная реформа, КПРФ могла бы рассчитывать ну максимум на один мандат в горсовете, а теперь у них будет четыре мандата. Во многом КПРФ в крае держится на социально-политических негативных трендах. Сегодня в рядах красноярской краевой организации КПРФ совершенно нет интересных лидеров, которые могли бы привлечь избирателей. А ЛДПР работает в крае эффективно и системно, привлекая к себе в том числе и молодёжь».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — состоялись выборы губернатора и депутатов горсовета Красноярска.

Губернаторские выборы выиграл Александр Усс («Единая Россия»), назначенный врио губернатора края в сентябре 2017 года, после ухода в отставку Виктора Толоконского. Усс получил 356 820 голосов избирателей (60,19%) при явке 28,94%. За Егора Бондаренко от ЛДПР проголосовали 138 364 избирателя (23,34%), за Александра Лымпио от «Справедливой России» свои голоса отдали 73 037 избирателей (12,32%).

Читайте также: Усс о победе на выборах красноярского губернатора: «Народ всегда прав»

На выборах в горсовет Красноярска по партийным спискам победу одержала ЛДПР, получив 46 505 голосов (28,12%). «Единая Россия» оказалась на втором месте (42 520 или 25,71%). На третьем — КПРФ (26 467 или 16%), на четвёртом — «Справедливая Россия» (14 966 — 9,05%), на пятом — «Зелёные» (10 963 — 6,63%). Но с учётом одномандатников «Единая Россия» получает в горсовете 17 мандатов, ЛДПР — 10, КПРФ — четыре, «Справедливая Россия» — два, «Зелёные» — один, самовыдвиженец — один.