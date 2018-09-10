Усс о победе на выборах красноярского губернатора: «Народ всегда прав»

Красноярск, , 14:08 — REGNUM Врио губернатора Красноярского края Александр Усс на выборах главы региона, состоявшихся 9 сентября 2018 года, получил 60,19% голосов избирателей, сообщил сегодня, 10 сентября, председатель крайизбиркома Алексей Подушкин. Кандидата от «Единой России» поддержали 356 820 человек.

За Егора Бондаренко, выдвинутого ЛДПР, проголосовали 138 364 избирателя (23,34%), за кандидата от «Справедливой России» Александра Лымпио — 73 037 избирателей (12,32%). Явка составила 28,94%.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, комментируя итоги выборов, Усс заявил, что избирательная кампания в Красноярском крае прошла в хороших демократических традициях.

«Выборы завершились. Произошло окончательное оформление нашего властного политического ландшафта как на уровне края, так и на уровне города. Что касается моего отношения к результатам голосования, могу сказать, что народ всегда прав, и любой результат, который мы фиксируем на выборах, является правильным», — подчеркнул Усс.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, красноярец Александр Усс был назначен врио главы края в сентябре 2017 года, после того, как ушёл в отставку Виктор Толоконский, руководивший регионом с 2014 года.

Напомним, Виктор Толоконский 14 сентября 2014 года выиграл выборы главы края, получив 425 017 голосов (63,30%). Второе место тогда занял Валерий Сергиенко (КПРФ), получивший 94 067 голосов (14,01%). Явка составила порядка 31,27%.

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