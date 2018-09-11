Владивосток, 11 сентября, 2018, 05:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку территорий опережающего развития на полях IV Восточного экономического форума и дал в режиме видеоконференции старт трём производствам на Дальнем Востоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин во Владивостоке

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В мероприятии приняли участие полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Глава государства дал старт производству на агропромышленном комплексе «Русагро» в ТОР «Михайловский». Проект включает свиноводческий комплекс, элеваторы, создание кормовой базы. Инвестор создает комплекс по производству свинины на 82 тыс. тонн мяса в живом весе в год, убойного производства мощностью 160 голов в час и цехом утилизации, комбикормовый завод на 300 тыс. тонн в год, элеватор на 60 тыс. тонн зерна, площвадки АТП в Приморском крае.

Второй проект — строительство Баимского ГОК на Чукотке. Речь идет о разработке одного из крупнейших в мире месторождений меди. ГОК расположен на территории Арктического региона и является одним из ключевых проектов в развитии Дальнего Востока и Северного морского пути. Реализация проекта стала возможной благодаря государственно-частному партнерству в части развития внешней инфраструктуры проекта. В частности, энергообеспечение проекта стало возможным благодаря строительству энергомоста «Магадан-Чукотка», который позволит объединить изолированные энергосистемы Магаданской области и Чукотского автономного округа. Общий срок отработки ресурсного потенциала Баимской площади составляет 100 лет. В настоящее время геологоразведка полностью завершена. Завершается инженерное бурение под строительство объектов горной и вспомогательной инфраструктуры. Ведется строительство пионерного городка строителей для разворота полномасштабного строительства.

Ещ` один проект, которому дал старт глава государства — строительство в бухте Бечевинской на Камчатке терминала по перевалке СПГ. Проект предусматривает создание морского перегрузочного комплекса для организации перегрузки и продажи СПГ с проектов на Ямале и Гыдане.

Этот проект даст региону серьезные дополнительные налоговые поступления. Но самое главное — он поможет решить вопрос газоснабжения Камчатки.

Эти проекты дадут дополнительно до 40 млн тонн грузооборота по Северному морскому пути.

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ТОРы — один из механизмов привлечения инвестиций на Дальний Восток. Он включает налоговые льготы, упрощенные административные процедуры, инфраструктуру, построенную за счет государства.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке стартовал IV Восточный экономический форум. 10 сентября на форум прибыл президент России Владимир Путин, который сразу же по приезду пров`л заседание президиума Госсовета по вопросам развития Дальнего Востока. На форум прибыло порядка 6 тыс. гостей из 60 государств.