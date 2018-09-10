Путин призвал принимать меры поддержки авиаперевозок на Дальний Восток

Владивосток, , 11:43 — REGNUM Российские власти будут и дальше принимать меры для организации доступных авиаперевозок для жителей Дальнего Востока, заявил 10 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета во Владивостоке.

По его словам, в регионе несколько лет выстраивалась система недорогих субсидируемых авиамаршрутов. Несмотря на то, что не все проблемы были решены, многие люди уже почувствовали изменения, отметил глава государства.

«Нужно и дальше предметно заниматься системной организацией доступных авиаперевозок, других пассажирских маршрутов на Дальний Восток», — заявил Путин.

Напомним, 10 сентября Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме, а также встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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