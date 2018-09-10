Понедельник, 10 Сентября 2018 года
12:08:19 МСК

Путин призвал принимать меры поддержки авиаперевозок на Дальний Восток

Экономика

В регионе несколько лет выстраивалась система недорогих субсидируемых авиамаршрутов

Владивосток, 10 сентября 2018, 11:43 — REGNUM  Российские власти будут и дальше принимать меры для организации доступных авиаперевозок для жителей Дальнего Востока, заявил 10 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета во Владивостоке.

По его словам, в регионе несколько лет выстраивалась система недорогих субсидируемых авиамаршрутов. Несмотря на то, что не все проблемы были решены, многие люди уже почувствовали изменения, отметил глава государства.

«Нужно и дальше предметно заниматься системной организацией доступных авиаперевозок, других пассажирских маршрутов на Дальний Восток», — заявил Путин.

Напомним, 10 сентября Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме, а также встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Читайте также: Путин: жителей Дальнего Востока не устраивают условия жизни в регионе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить