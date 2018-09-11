Лондон, 11 сентября, 2018, 03:37 — ИА Регнум. Шесть человек участвовали в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, пишет британская газета Daily Mirror.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

По данным британских служб безопасности, помимо двух названных фигурантов так называемого дела Скрипаля — Александра Петрова и Руслана Боширова — еще четыре человека входили в группу «чистильщиков», пытавшуюся устранить «неугодных».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября стало известно, что британские власти подготовили «красные уведомления» Интерпола для ареста фигурантов «дела Скрипаля».