Баку, 11 сентября, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Нагорный Карабах станет частью Армении, является неуважением к нормам и принципам международного права, резолюциям Совета Безопасности ООН, а также ударом по переговорному процессу, который проводится при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

По его словам, армянское руководство намеренно делает заявление в столице государства — сопредседателя Минской группы ОБСЕ и в преддверии встречи глав МИД в Нью-Йорке, отметил Гаджиев.

«Еще раз хотим подчеркнуть, что ответственность за обострение подобными заявлениями ситуации полностью лежит на Армении и ее руководстве», — сказал Гаджиев.