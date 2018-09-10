Ереван, 11 сентября, 2018, 00:23 — ИА Регнум. Предстоящие выборы в Совет старейшин Еревана имеют исключительное значение, так как это первые выборы после произошедшей в Армении бархатной революции. Об этом сегодня, 10 сентября, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в ереванском административном районе Эребуни, где состоялся предвыборный митинг блока «Мой шаг». Пашинян, член правления партии «Гражданский договор», входящей в блок «Мой шаг», был на трибуне рядом с кандидатом в мэры Еревана Айком Марутяном.

youtube.com канал imqayl Никол Пашинян на предвыборном митинге «Мой шаг»

«Эти выборы чрезвычайно важны, потому что это первые выборы после произошедшей в Армении бархатной революции. И поэтому эти выборы имеют исключительно важное политическое значение, так как на этих выборах народ, гражданин Республики Армения на избирательных участках должен подтвердить ту победу, которую он одержал на площади Республики. И поэтому задача на этих выборах состоит не в избрании Айка Марутяна мэром, а в подтверждении победы народа на избирательном участке. И поэтому все те, кто хотят подтвердить власть народа, победу революции в Армении, должны на избирательных участках голосовать исключительно за блок «Мой шаг», за Айка Марутяна», — заявил Пашинян.

По его словам, голосующие за блок «Мой шаг» и за Айка Марутяна голосуют за досрочные выборы в парламент. Он призывал всех тех, кто защищает идею досрочных выборов голосовать за блок.

Премьер-министр посвятил значительную часть выступления борьбе с контрреволюционерами. Он заявил, что некоторые «политические силы, которые представляют себя защитниками революции», ведут переговоры с республиканцами (бывшая правящая партия Армении), чтобы последние «своими ресурсами по фальсификации выборов» защитили их.

«Опомнитесь, безумцы, опомнитесь», — заявил Пашинян, не указав, какую конкретно политическую силу или силы имеет в виду.