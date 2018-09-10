Ханой, 10 сентября, 2018, 23:37 — ИА Регнум. До 15 сентября во Вьетнаме будет проходит IV Международный конкурс пианистов, который продлится с 8 по 15 сентября. В конкурсе принимают участие 82 пианиста из девяти стран. По утверждению вьетнамского новостного издания «Ханоймой», с каждым годом растет престиж этого музыкального смотра.

Первый международный конкурс пианистов во Вьетнаме состоялся по инициативе известного вьетнамского композитора Дан Тхай Шона в 2010 г. Международный конкурс пианистов проводится уже в 4-й раз.

Среди участников — представители Вьетнама, Китая, Республики Корея, Японии, Канады, США, Австралии и других стран. Самому юному исполнителю — 10 лет.

15 сентября жюри объявит лауреатов.