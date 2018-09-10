Москва, 10 сентября, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Министерство культуры России предлагает ограничить процент ежедневных сеансов одного фильма в кинотеатрах. Проект соответствующих поправок в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии» обнародовала 10 сентября пресс-служба ведомства.

Tobias Wrzal Кино

Согласно проекту, количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение месяца в кинотеатре, имеющем один кинозал, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, демонстрируемых в кинотеатре в течение данного месяца.

Для кинотеатров, имеющих более одного кинозала, количество показов одного фильма предлагается ограничить 35% от общего числа сеансов всех фильмов в течение дня.

При этом в документе оговаривается, что данные требования «не распространяются на национальные фильмы». В случае принятия поправок, они должны будут вступить в силу с 1 января 2019 года.