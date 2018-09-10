Ташкент, 10 сентября, 2018, 22:08 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12−13 сентября с официальным визитом посетит Узбекистан, сообщили 10 сентября в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Главы государств проведут переговоры в Ташкенте. Стороны планируют подписать ряд двусторонних документов. Мирзиёев и Лукашенко также посетят промышленные предприятия и выставки товаров из Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября посол Белоруссии в Узбекистане Леонид Маринич заявил, что Минск придаёт большое значение предстоящему визиту главы государства в Ташкент.