Париж, 10 сентября, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Эксперты французского банка BNP Paribas в течение нескольких месяцев ожидают увеличения цен на нефть марки Brent выше $80 за баррель, 10 сентября передает агентство Reuters.

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«Сценарий по ценам на нефть основан на ожидании уменьшения экспорта из Ирана из-за санкций США, ограниченном росте производства сланцевой нефти в США, нестабильности производства в таких странах, как Ливия и Венесуэла», — пояснил журналистам Гарри Чилингурян, аналитик французского банка BNP Paribas.

Кроме того, аналитики надеются на «отсутствие существенных негативных последствий от торговой войны США и Китая в отношении спроса на нефть» на протяжении шести — девяти месяцев.

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