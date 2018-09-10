Великий Новгород, 10 сентября, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Секретарь Новгородского регионального отделения «Единой России» Елена Писарева считает, что по итогам голосования за партию на выборах в думу Великого Новгорода надо пересмотреть работу городского партийного отделения. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Писарева заявила сегодня, 10 сентября, на брифинге в Великом Новгороде.

Pixabay.com

Она подчеркнула, что из 13 избирательных кампаний, которые в единый день голосования завершились в регионе, «Единая Россия» выиграла все выборы глав сельских поселений, а также получила большинство в новом совете депутатов Старой Руссы.

Читайте также: В совете депутатов Старой Руссы «Единая Россия» получила 14 мест из 20

«Нас волнует, что на выборах думы областного центра партия «Единая Россия» не получила большинства. Возможно, городское отделение не услышало своих избирателей», — прокомментировала Писарева, заявив, что «необходимо пересмотреть работу местного отделения партии и произвести кадровые перестановки».

«Каких-то трагедий — нет, их не произошло. Выводы будут сделаны, будем пересматривать работу местного отделения партии. В региональной повестке у нас всё идёт замечательно, и в целом в регионе очень сильная команда «Единой России», — заявила Писарева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования на выборах в думу Великого Новгорода шестого созыва победила КПРФ, набрав 30,57% голосов. У «Единой России» — только второй результат и 24,39% в поддержку, что ниже уровня поддержки 2013 года (27,56%). «Справедливая Россия» набрала 17,39%, ЛДПР — 12,49%, партия «Яблоко» — 11,08% голосов избирателей. Кандидаты от «Единой России» победили только в четырёх одномандатных округах из 15 и в целом получают только восемь мандатов из 30. Большинство мандатов — 12 — у КПРФ.

При этом в новый состав думы не прошёл никто из руководства думы Великого Новгорода пятого созыва: ни спикер Владимир Тимофеев, ни вице-спикеры Владислав Букетов и Константин Демидов.