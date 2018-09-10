Ростов-на-Дону, 10 сентября, 2018, 20:50 — ИА Регнум. 10 сентября на стадионе «Ростов Арена» между национальными сборными России и Чехии был разыгран товарищеский матч, завершившийся крупной победой хозяев со счетом 5:1.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские болельщицы

Первый мяч в дебюте первой половины забил скоростной форвард «Ростова» Алексей Ионов, реализовав выход один на один с голкипером точным ударом в дальний угол — 1:0. Голевую передачу отдал Юрий Газинский. Через 16 минут Антон Заболотный удвоил преимущество хозяев после выноса Андрея Лунева — 2:0. На 29-й минуте Ионов оформило дубль уверенным ударом с одиннадцатиметровой отметки — 3:0. На 74-й минуте центральный защитник пражской «Славии» Томаш Соучек сократил отставание в счете — 3:1. Через 5 минут Александр Ерохин вернул своей сборной преимущество по счету в три мяча, замкнув навес Рауша — 4:1. В конце матча Дмитрий Полоз установил окончательный счет — 5:1. Голевую передачу на свой счет вновь записал Константин Рауш.

Статистика матча (Россия/Чехия)

Удары 15/13

Удары в створ ворот 6/4

Процент владения 52%/48%

Нарушения правил 7/11

Поданные угловые 3/2

Стартовые составы команд на матч:

Россия: Лунев, Фернандес, Нойштедтер, Семенов, Рауш, Черышев, Кузяев, Газинский, Ерохин, Ионов, Заболотный.

Запас: Гильерме, Шунин, Сорокин, Камболов, Джикия, Смольников, Зобнин, Набиуллин, Могилевец, Стоцкий, Швец, Полоз.

Главный тренер: Станислав Черчесов.

Чехия: Коубек, Калас, Ржезник, Борил, Цоуфаль, Змргал, Гушбауэр, Горжава, Янкто, Соучек, Тэцл.

Запас: Вацлик, Коларж, Кадержабек, Селассие, Брабец, Сикора, Травник, Петрак, Крменчик, Шик.

Главный тренер: Карел Яролим.

Бригада арбитров: Алияр Агаев | Зейнал Зейналов | Рза Мамедов.

Желтые карточки: Борил — 29, Соучек — 63.

Голы: Ионов 8 — 1:0, Заболотный 24 — 2:0, Ионов (пен) 29 — 3:0, Соучек 74 — 3:1, Ерохин 79 — 4:1, Полоз 83 — 5:1.