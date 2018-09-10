Астана, 10 сентября, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Казахстан выделил $50 млн на гранты для подготовки квалифицированных специалистов в вузах республики из числа женщин Афганистана, сообщает 10 сентября издание InformBuro со ссылкой на представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

Афганские женщины

По его словам, на конференции по вопросам гендерного равенства в Афганистане Астана приняла решение о дополнительном выделении в течение 2019−2020 годов стипендий для афганских женщин.

Смадиярова добавил, что Евросоюз готов выделить €2 млн на проведение профессионально-технических тренингов афганских женщин в вузах Узбекистана и Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Астане прошла региональная конференция «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане», участники которой обсудили продвижение принципов гендерного равенства в Афганистане.