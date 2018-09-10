Подпорожье, Ленинградская область, 10 сентября, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Активисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Ленинградской области приняли участие в уборке мусора на береговой линии Онежского озера в рамках межрегиональной экологической акции ОНФ «Чистое Онего».

Onf.ru Сбор мусора на Онеге

Как сообщили 10 сентября в пресс-службе ОНФ, экологическая акция, в которой участвовали более 20 человек, прошла в поселке Вознесенье Подпорожского района, где из Онежского озера вытекает река Свирь — одна из главных водных артерий Ленинградской области.

«В течение акции волонтерам удалось очистить береговую линию Онежского озера и собрать 30 пакетов мусора объемом 150 л», — отметили в ОНФ.

В уборке участвовали студенты Подпорожского филиала Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, председатель совета старост Ленинградской области Елена Ведюкова, а также глава администрации поселка Вознесенье Мария Мужикова. Власти поселка обеспечили последующий вывоз собранного волонтерами мусора.

В Подпорожский район, несмотря на его большую удаленность от Петербурга, приезжает много туристов, рыболовов и охотников. Некоторые из них не берегут окружающую природу, оставляя после себя различный мусор.

15 сентября 2018 г. стартует всероссийская экологическая акция Народного фронта «Генеральная уборка страны». Главная задача мероприятия — популяризировать систему раздельного сбора отходов.

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