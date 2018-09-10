Тверь, 10 сентября, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» показала на выборах в Тверской области 9 сентября очень хороший результат, об этом сообщил губернатор Игорь Руденя представителям СМИ, комментируя итоги избирательной кампании в регионе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя поблагодарил всех жителей Тверской области, которые пришли на выборы

«На территории региона избирали 1971 депутата всех уровней. Партия «Единая Россия» показала очень хороший результат — больше 70%. Это говорит о высоком уровне доверия нашего населения, которое должно быть подтверждено выполнением обязательств, данных во время избирательной кампании, в ходе встреч с населением», — сказал Игорь Руденя, поблагодарив всех жителей области, которые пришли на выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, на довыборах депутата Государственной думы РФ по округу №180 победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Веремеенко. По данным на 12:00, его результат составил 36,21% от общего числа голосов избирателей.

Сам Сергей Веремеенко заявил журналистам, что на новом посту будет продолжен курс, начатый Владимиром Васильевым, который с 2003 года и до назначения временно исполняющим обязанности главы Дагестана в 2017 году являлся депутатом Госдумы РФ от Тверской области.

«С одной стороны, это очень почетно, с другой — ко многому обязывает. Владимир Васильев во многом помогал, мы плотно с ним работали. Думаю, не подведем его надежд и будем с честью нести поднятое им знамя», — сказал Сергей Веремеенко.

Сегодня же, 10 сентября губернатор встретился с новоизбранным депутатом Госдумы от региона. В частности, на встрече обсуждались задачи, которые предстоит решать представителю области в нижней палате парламента. В числе направлений работы, в частности, называлось развитие крупных инфраструктурных объектов: строительство Западного моста, детской областной больницы, школ и детских садов, а также развитие дорожного хозяйства, сельского хозяйства, здравоохранения.