Екатеринбург, 10 сентября, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский избран депутатом Екатеринбургской городской думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Список избранных по единому округу депутатов гордумы опубликован на официальном сайте горизбиркома. Владимир Жириновский значится среди тех, кто избран от ЛДПР.

Известно, что он уже отказался от мандата. Также поступил и прошедший в думу вторым Григорий Вихарев. Он победил в одном из одномандатных округов и передаст списочное место следующим за ним однопартийцам.

В думу Екатеринбурга прошёл и ещё один депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Он также откажется от городского мандата.

Напомним, выборы проходили 9 сентября. По спискам в думу проходят шестеро представителей «Единой России», пятеро представителей КПРФ, четверо от «Справедливой России», двое от ЛДПР и один от партии «Яблоко».