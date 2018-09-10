Амстердам, 10 сентября, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Правительство Нидерландов приняло решение о прекращении финансирования оппозиции в Сирии, а также действующей в стране неправительственной организации «Белые каски». Об этом сообщил 10 сентября министр иностранных дел страны Стеф Блок, передаёт Dutch News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оскар

Как заявлено, поддержка властями королевства сирийской оппозиции не принесла желаемых результатов и была признана неэффективной стратегией. При этом, по словам министра, Нидерланды сохраняют приверженность политическому урегулированию в Сирии.

Уточняется, что финансирование Нидерландами оппозиции будет прекращено незамедлительно, тогда как «Белые каски» ещё будут получать помощь до конца текущего года.

Напомним, в мае госдепартамент США объявил о прекращении спонсирования «Белых касок» по требованию президента Дональда Трампа в рамках проводимого им курса на сокращение финансовых расходов Вашингтона. Однако в июне было объявлено, что США всё же выделят порядка $6,6 млн на оказание помощи организации.

На средства из Вашингтона приходится треть всего бюджета «Белых касок». За период с 2013 года американские власти предоставили НПО более $33 млн. Другой её крупный спонсор, Великобритания, в мая заявила, что продолжит поддерживать организацию независимо от позиции Соединённых Штатов.

Напомним, что видеоматериалы «Белых касок» о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, позднее не нашедшие подтверждения, послужили основанием для ракетного удара США по Сирии.