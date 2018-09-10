Москва, 10 сентября, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Осенняя сессия Госдумы будет очень напряженная, парламентариям предстоит завершить законодательное обеспечение послания президента, а также работать над федеральным бюджетом страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Завтра (11 сентября) открывается осенняя сессия, она у нас короткая, всего четыре месяца, но будет очень наряженная», — сказал Володин.

Депутаты планируют реализовать в ходе осенней сессии законодательное обеспечение послания президента РФ.

«Выполнили эту работу на 66% ранее, осталось немного, из 67 законов принято 44, 18 законопроектов находятся на рассмотрении Государственной думы и пять законопроектов ожидаем от правительства», — сообщил спикер Госдумы.

Члены Совета Думы обратили внимание коллег из правительства на необходимость представить законодательные инициативы для рассмотрения.

«В этом случае мы завершим реализацию послания в рамках именно законодательного обеспечения. И затем уже правительство будет издавать свои нормативные акты», — заявил Володин.

Кроме того, парламентарии намерены работать над проектом федерального бюджета на 2019−2021 годы, предстоит активное нулевое чтение в комитетах перед внесение главного финансового документа страны в Госдуму.