Якутск, 10 сентября, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Нарушений и давления на выборах мэра Якутска не хватило для того, чтобы перевесить настрой горожан выбрать независимого от врио главы республики кандидата. Такое мнение высказал политолог Виталий Обедин, комментируя победу директора ПКК «Аэроторгсервис» Сарданы Авксентьевой («Партия Возрождения России», 40,46%) над спикером гордумы Якутска Александром Саввиновым («Единая Россия», 30,96%).

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«Много раз наткнулся на то, что «в Якутске прошли честные выборы», «победа на честных выборах», «в Якутии сохранились честные выборы». Какие честные выборы? — недоумевает эксперт. — Это была победа вопреки, а не благодаря. Снимали кандидатов, выплескивали грязь, проводили немотивированные — даже не нужные следствию! — обыски, запугивали людей, гоняли студентов, выливали тонны компромата, зачастую высосанного из пальца. В каком месте — «честные»?»

Политолог уверен, что просто настроения людей были таковы, что давления не хватило, чтобы их перевесить и перебить.

«Теперь многое зависит от того, хватит ли у победившего Айсена Николаева мудрости, чтобы работать с взбунтовавшимся городом, а не ломать его под себя», — подчеркнул Виталий Обедин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 40,46% жителей Якутска проголосовали на выборах мэра за директора ПКК «Аэроторгсервис» Сардану Авксентьеву («Партия Возрождения России»). Баллотировавшийся от «Единой России» спикер гордумы Александр Саввинов набрал существенно меньше голосов — 30,96%.

На выборах главы Якутии, напомним, 9 сентября победил экс-глава её столицы Айсен Николаев.