Москва, 10 сентября, 2018, 12:36 — ИА Регнум. На прошедшие 9 сентября выборы повлиял «вопрос дальнейшей судьбы пенсионной системы», и «многие кандидаты на этом серьёзно оттаптывались». В результате в ряде регионов на выборах в законодательные органы лидируют коммунисты. Это стало «хорошим уроком» для всех. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова сегодня, 10 сентября, комментируя влияние повестки дня на результаты голосования.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЦИК

Руководитель Центризбиркома подчеркнула, что «на выборы всегда влияет всё — социальные, экономические, политические факторы».

"В данном случае вопрос дальнейшей судьбы пенсионной системы, естественно, превалировал. Многие кандидаты на этом серьёзно оттаптывались. Это нормально. Каждый искусный политик использует любой повод для того, чтобы на выборах достойно выступить. Всё естественно, всё нормально.

И мы видим, насколько живая, динамичная ситуация в стране, и что люди наши не пассивны, когда их что-то задевает, они очень остро реагируют. Не запуганы, не пассивные, как некоторые пытаются представить. Вполне думающие, активные. И очень чутко реагируют на всё, что происходит в стране. Выборы это показали. Я думаю, что это урок для всех, хороший урок», — сказал Элла Памфилова.

По её словам, в 11 регионах на выборах в законодательные органы «Единая Россия» получила менее половины голосов (по единому избирательному округу): в Бурятии, Хакасии, Забайкальском крае, Ненецком автономном округе, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Смоленской, Ульяновской и Ярославской областях. В административных центрах (столицах регионов) на парламентских выборах менее 50% голосов единороссы получили в Майкопе, Якутске, Абакане, Красноярске, Архангельске, Белгороде, Новгород, Рязани, Екатеринбурге и Тюмени.

«Очень полезно и для партии власти немножко встряхнуться», — считает глава ЦИК России.

«Я хочу похвалить «Единую Россию» в этот раз. В отличие от некоторой нашей экстравагантной другой парламентской партии, которые как никогда пытались применять административный ресурс, даже пришлось замечания сделать, «Единая Россия» в этот раз вела себя очень деликатно и при всём при том, несмотря на сложные условия, получила достойное число мандатов», — подчеркнула Элла Памфилова, заключив, что «конкуренция, живая политика только на пользу развитию, оздоровлению страны».