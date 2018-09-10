Москва, 10 сентября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации продлило федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» до 2022 года. Постановление правительства опубликовано 10 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В наименовании и пункте 1 слова «до 2020 года» заменить словами «до 2022 года», — говорится в постановлении.

В соответствии с документом, финансирование программы также будет увеличено, в общей сложности на 40 млрд рублей, до 877,8 млрд, с учетом регионального и внебюджетного софинансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» была принята в 2014 году. Первоначальный объём финансирования был установлен в размере около 680 млрд рублей. Увеличение сроков реализации программы и ее финансирование было анонсировано в апреле этого года, в ходе Ялтинского международного экономического форума вице-премьером Дмитрием Козаком. Отметим, что ранее не раз заявлялось о нарушении сроков исполнения программы со стороны крымских и севастопольских властей. Так, по данным на конец июля, кассовое исполнение мероприятий программы в Крыму составило 26%, в Севастополе — 5% от годового объема.