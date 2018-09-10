Магадан, 10 сентября, 2018, 11:53 — ИА Регнум. В региональной составляющей федеральных проектов должна быть учтена специфика дальневосточных субъектов. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании Президиума Государственного Совета РФ во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Творожников. Бездорожье в Тверской губернии. Земский врач

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Носов назвал большой проблемой дефицит квалифицированных медицинских кадров, особенно в сельских и отдалённых районах.

«В районах организуют выездные бригады, но это всё-таки не выход, когда врач раз в два, а то и три месяца. Люди болеют не по расписанию, и врачи на местах нужны постоянно», — констатировал губернатор Магаданской области.

Сергей Носов назвал хорошей программу по обеспечению кадрами — «Земский доктор», при этом отметив, что выплаты по ней для всех субъектов РФ одинаковы.

«1 млн рублей и для Краснодарского края, и для Чукотки. Нетрудно догадаться, какой регион выберет специалист. Поэтому предлагаем к единовременной компенсационной выплате по программе «Земский доктор» установить повышающий коэффициент, равный районному», — подчеркнул глава Колымы.

По его словам, также вызывает беспокойство техническое состояние зданий больниц и поликлиник.

«Вместо строительства их иногда достаточно просто отремонтировать. Мы убеждены, что в региональной составляющей федеральных проектов должна быть учтена специфика дальневосточных субъектов», — обратился к президенту РФ Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании президиума Госсовета во Владивостоке Владимир Путин заявил, что жителей Дальнего Востока не устраивают условия жизни в регионе.

«Дальний Восток здесь по-прежнему отстаёт, проблем, безусловно, пока ещё много», — констатировал президент.