Москва, 10 сентября, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова озвучила предварительные итоги по результатам выборов семи депутатов Госдумы РФ после подсчёта 100% бюллетеней.

Итоги выборов депутатов Госдумы РФ

В единый день голосования 9 сентября 2018 года довыборы прошли в шести регионах России: в Саратовской области в этот день выбирали двух депутатов, по одному — в Нижегородской, Амурской, Калининградской, Самарской и Тверской областях, передает ИА REGNUM.