Москва, 14 сентября, 2018, 05:31 — ИА Регнум. Строительство малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22 800 («Каракурт») столкнулось с проблемой двигателей. Оправдана ли предлагаемая закупка китайских дизельных двигателей для российских кораблей и как выйти из создавшегося сложного положения, рассуждает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

DPM1971 Малый ракетный корабль «Каракурт» ВМС России

Ситуация с двигателями для российского флота является закономерным следствием многолетнего пренебрежения собственной промышленностью. К такому выводу можно прийти, анализируя причины сложившегося положения. До последнего времени российские корабли планировалось оснащать двигателями иностранного, европейского производства, а тяжелая ситуация, сформировавшаяся из-за новых антироссийских санкций, застала, судя по всему, отечественных производственников врасплох.

Так, НПК «Звезда», который должен был поставить двигатели для «Каракуртов», сорвал сроки по их поставке. Возможно, замена на китайский двигатель могла бы помочь выйти из положения, если бы не печальный опыт, накопленный за последние годы в эксплуатации этих изделий. Что же эффективнее — рассчитывать на китайский двигатель или потерять время, доводя до ума собственное производство?

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