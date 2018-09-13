Тегеран, 13 сентября, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Готовящееся наступление в провинции Идлиб сирийских правительственных войск, поддерживаемых союзниками, остается важнейшим этапом операции по завершению войны в Сирии. Каковы роли основных игроков контртеррористической коалиции, де-факто возглавляемой Россией, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Сирия

Россия, Турция и Иран оказались в одной лодке в сирийском конфликте. Даже Анкаре, исходно стоявшей за свержение сирийского лидера Башара Асада, пришлось встать на сторону его союзников. К этому Турцию подтолкнула логика развития событий. Казавшееся еще совсем недавно неизбежным поражение правительственных войск Сирии было преодолено при поддержке Москвы. Все планы по уничтожению Сирии провалились один за другим, и теперь Идлиб — провинция, где сосредоточились остатки антиправительственных боевиков — находится в состоянии осажденной крепости.

Но несмотря на явное превосходство контртеррористических сил, безоглядный штурм может привести к серьезным потерям среди мирного населения, за спинами которого прячутся боевики. Возможен ли мирный путь решения идлибской задачи?

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