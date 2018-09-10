Москва, 10 сентября, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Выборы мэра Москвы показали вовлеченность москвичей в политику и городские события, заявила 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

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«Явка в Москве похожа на явку на прошлых выборах. Это показывает, что для явки не нужно привлечение скандального кандидата, и все разговоры про то, что люди не хотят идти на выборы в Москве оказались недостоверными. Москвичи в политику, в то, что происходит в городе, вовлечены», — считает Федорова.

По её мнению, «по Москве главный момент — это явка».

По последним данным, явка избирателей на выборах 9 сентября в Москве составила 30,5%. С 69,72% голосов лидирует действующий мэр Сергей Собянин, на втором месте Вадим Кумин из КПРФ, у него 11,54%.