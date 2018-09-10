Москва, 10 сентября, 2018, 09:57 — ИА Регнум. ЛДПР намерена обжаловать все нарушения на выборах, лидер партии Владимир Жириновский ищет поддержки спикера Госдумы Вячеслава Володина в вопросе проведения выборов, а также в отношении главы ЦИК Эллы Памфиловой, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Глава ЦИК РФ Элла Памфилова занимает позицию против нас — участников выборов — она работает на администрацию. Ей нужны «правильные» результаты, а не демократические выборы. Она продолжает ту же линию, что до нее проводили Чуров, Вешняков, Иванченко, Рябов», — говорит Жириновский.

ЛДПР намерена обжаловать все нарушения, но, возмущается Жириновский, партия не всегда может повлиять на результат.

«В их руках суды, администрации, СМИ. Надеюсь, что при участии председателя Госдумы Володина удастся навести порядок. Потому что мы не пойдем революционным путем — только парламентским», — указал политик.

Говоря о нарушениях, Жириновский отметил неравенство условий для участия в выборах.

«Нет нормальных теледебатов, баннеры и плакаты срывают, некоторых кандидатов не допускают к предвыборной гонке», — перечислил депутат Госдумы.

Вместе с тем, по данным Жириновского, партия занимает в среднем второе место на выборах всех уровней.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в России прошел Единый день голосования. В 80 регионах РФ прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены порядка 65 млн человек.