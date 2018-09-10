Москва, 10 сентября, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Для власти результаты единого дня голосования 9 сентября, которые ознаменовались заметным ослаблением позиций «Единой России» и вторыми турами в ряде регионов, неожиданными не стали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября заявил генеральный директор аналитического центра Polit. Generation Ярослав Игнатовский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Большим сюрпризом эти выборы не стали. Власть в достаточной степени была готова к тому, что уровень поддержки региональной власти в некоторой степени снизится — после достаточно жёсткой дискуссии относительно повышения пенсионного возраста и так далее, да и всё-таки экономическая ситуация в ряде регионов оставляет желать лучшего», — заявил Игнатовский.

В-третьих, губернаторские выборы в значительной степени приняли референдумный характер выборов, что также объясняет некоторые результаты.

«С другой стороны, там где уж точно не предполагалось какой-то яркой и острой борьбы, она случилась — как в том же Приморье или Владимирской области. Что свидетельствует о том, что происходит переосмысление со стороны части общества своего политического участия», — продолжил он.

«Даже находясь в условиях апатии и недоверия друг другу, люди считают должным идти на выборы, если их что-то не устраивает. Политическое участие становится более активным. Посмотрим, что покажут вторые туры, но я предполагаю, что явка будет ещё выше, и где-то в одном регионе из четырёх победит представитель не от власти, оппозиционный кандидат», — считает политолог.

Что касается выборов в Москве, то аналогичные тенденции сработали и здесь, подчеркнул эксперт.

«Главным оппозиционным кандидатом является Илья Свиридов, и он занял третье место. Несмотря на то, что было много нареканий, что московские выборы были безальтернативными, тем не менее Москва — лакмусовая бумажка всей страны. Люди проголосовали не только за действующего мэра Сергея Собянина, хотя понятно, что его уровень поддержки оказался тоже очень высоким — в том числе потому что была хорошо проведена кампания, она была проведена очень спокойно и без особых эксцессов, а те, что были, удалось быстро гасить», — пояснил Игнатовский.

По его словам, «особой драматургии» эти московские выборы не предполагали — всё шло к тому, чтобы явка осталась на более-менее достойном уровне, чтобы люди пришли, поучаствовали в выборах из интереса, а Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опробовала новые методы голосования — так, например, глава ЦИК Элла Памфилова признала успешным «дачный эксперимент», в ходе которого москвичи получили возможность голосования из области.

«Явка оказалась выше 30%, мне кажется, это то, чего добивались московские власти — постараться превзойти явку пятилетней давности, когда кампания была очень конкурентная. Им это удалось. Результат — 51 на 74 — превзошёл очень сильно прошлый результат», — резюмировал Игнатовский.

Напомним, что единый день голосования 9 сентября привёл для ряда экспертов к неожиданным результатом. Например, в четырёх регионах выборы губернатора пройдут в два тура — речь идёт о Владимирской области, Хабаровском крае, Республике Хакасия и Приморском крае. В ряде регионов в Заксобрания «Единая Россия» проигрывает КПРФ — в частности, в Ульяновской и Иркутской областях, а также Хакасии.