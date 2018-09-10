Москва, 10 сентября, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что прошедшая выборная кампания была крайне напряженной, она проходила в условиях тяжелого финансово-экономического кризиса, на фоне внесения правительством людоедской пенсионной реформы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«В целом выборная кампания была крайне напряженной и ответственной», — сказал Зюганов.

По словам лидера КПРФ, «наиболее грязной кампания была в Ульяновской области».

"Как всегда, омерзительно идет кампания в Ростовской области. Там администрация не сделала никаких выводов», — указал он.

Зюганов отметил результат партии — «команда практически повсеместно улучшила свой результат».

"Для нас было принципиально важным, чтобы в законодательное собрание Иркутской области прошла сильная команда. Она должна помочь нашему губернатору Левченко реализовать тот план на пятилетку, с которым он обратился к жителям этого ключевого региона Сибири. И мы там существенно прибавили», — констатировал политик.

Кроме того, продолжил Зюганов, КПРФ было важно успешно выступить на Дальнем Востоке.