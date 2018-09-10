Новосибирск, 10 сентября, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло прокомментировал единый день голосования, который для Сибири стал самым масштабным за последние годы.

Анна Алябьева ИА REGNUM Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

«Самое главное на сегодняшний момент мы можем сказать, что выборы состоялись! Это было понятно уже после закрытия избирательных участков. Нарушений каких-либо избирательного законодательства нет. Явка во всех регионах почти такая же, как и на прошлых выборах. За исключением Кемеровской области. У нас в Кемеровской области, Омской области, в Томской области — явка высокая!», — сказал «Вестям Новосибирска» Меняйло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в шести регионах Сибирского федерального округа: Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также в Хакасии прошли выборы губернаторов; в Забайкальском крае, Иркутской области, Бурятии, Хакасии и Кузбассе — выборы в региональные парламенты; в Красноярске, Абакане и Кызыле — в горсоветы.

Отметим, что 9 сентября в 80 регионах Российской Федерации проходили более 4,7 тысяч выборов разного уровня.