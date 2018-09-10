Владивосток, 10 сентября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Лидеры предвыборной гонки Приморского края Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко подтвердили своё участие во втором туре выборов губернатора региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Борьба

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Андрей Тарасенко («Единая Россия») и Андрей Ищенко (КПРФ), лидирующие на выборах губернатора Приморского края, подтвердили участие во втором туре, сообщил ТАСС.

Андрей Тарасенко набрал в единый день голосования 9 сентября 46,57% голосов, его соперник пришел к финишу в первом туре с результатом 26,64%.

Ни один из кандидатов не сумел набрать положенные для победы 50% голосов, поэтому в регионе пройдет второй тур выборов.

Андрей Тарасенко поблагодарил своих сторонников за поддержку и призвал их обязательно принять участие в выборах еще раз.

Явка на выборах в Приморском крае 9 сентября составила 30,24% .

Напомним, Андрей Тарасенко, доктор психологических наук, на пост врио губернатора пришел с должности генерального директора ФГУП «Росморпорт», назначен указом президента РФ Владимира Путина после отставки с поста руководителя региона Владимира Миклушевского.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в России прошёл единый день голосования. В 80 регионах финишировали 4,7 тыс. избирательных кампаний. В них было вовлечено около 65 млн человек. На Дальнем Востоке шесть регионов выбирали губернаторов. Самую уверенную победу одержал Сергей Носов на Колыме, его результат в 81,5% не требует никаких дополнительных комментариев. В Якутии главой республики стал экс-мэр Якутска Айсен Николаев. В Амурской области победу одержал Василий Орлов, на Чукотке свое право оставаться губернатором подтвердил Роман Копин. Хабаровский край и Приморье выбрать себе губернаторов не смогли. При этом в Приморье Андрей Тарасенко, хоть и не набрал нужных 50% голосов, тем не менее лидирует с большим отрывом. В Хабаровском крае действующий губернатор Вячеслав Шпорт уступил выдвиженцу ЛДПР, депутату ГД РФ Сергею Фургалу.