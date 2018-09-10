Всеволожск, Ленинградская область, 10 сентября, 2018, 09:20 — ИА Регнум. На выборах в Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области, где 9 сентября выбирали депутатов в местный совет, 10 из 15-ти мандатов завоевала партия «Единая Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг партии «Единая Россия»

По данным избирательной комиссии Ленобласти, кандидаты-единороссы получили 10 мандатов, ЛДПР — один, еще четыре места в совете достанутся самовыдвиженцам.

В Колтушском сельском поселении, находящемся вблизи Санкт-Петербурга, зарегистрировано более 17,5 тыс. избирателей. Здесь выбирали депутатов по трем пятимандатным округам. При голосовании использовались автоматизированные комплексы КОИБ.

По данным Леноблизбиркома, активность избирателей Колтушского сельского поселения составила 25,18%: на участки пришли 4630 человек.

Напомним, 9 сентября 2018 года в России проходил Единый день голосования. В 80 регионах страны состоялись более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.