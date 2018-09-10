Екатеринбург, 10 сентября, 2018, 09:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге разгорелся скандал. Более 70 журналистов подписали открытое письмо на имя начальника Главного управления МВД России по Свердловской области Михаила Бородина. Они требуют принести извинения троим журналистам, задержанным в ходе несанкционированной акции, и признать ошибочность действий полиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всё произошло вчера, 9 сентября. Во время несанкционированной акции были задержаны Дмитрий Антоненков,Сергей Панин и Дмитрий Емельянов. Как сообщают очевидцы, они занимались освещением митинга для своих СМИ. Сергей Панин, например, вёл прямую трансляцию для интернет-портала, в котором работает.

Отметим, все задержанные — достаточно известные в регионе журналисты. Не понаслышке о них знают и некоторые высокопоставленные сотрудники полиции. При задержании сотрудники полиции были проинформированы о том, что перед ними именно журналисты. соответствующие удостоверения у них были при себе. Но тем не менее сотрудников СМИ доставили в отделение и составили протоколы за участие в несанкционированном мероприятии.

Более того, уже после задержания начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в комментарии изданию «Европейско-Азиатские новости» заявил о том, что полиция не видит разницы между митингующими и журналистами.

Произошедшее возмутило медиаобщественность Екатеринбурга. Задержать журналиста, освещающего мероприятия, — это одно, но составить на него протокол за участие в этом мероприятии — уже совсем другое. Не на шутку оказались встревожены сотрудники не только оппозиционных изданий, но и далёких от оппозиции, и даже самых что ни на есть официальных. Открытое письмо Бородину подписали главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин, главный редактор «МК-Урал» Николай Курилов, помощник члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого Константин Пудов, генеральный директор считающегося промэрским телеканала «Студия-41» Владимир Злоказов, заместитель главного редактора журнала «Эксперт-Урал» Сергей Ермак, директор Пермского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Мария Базунова и многие другие.

В открытом письме отмечается, что произошедшее ставит под угрозу сами принципы работы журналистов. Их миссия в том. чтобы освещать жизнь общества, а митинги, в том числе несанкционированные, «являются важной частью общественно-политической жизни». Фактический запрет освещать их является грубейшим нарушением прописанных в Конституции России принципов свободы слова, отмечают авторы письма.

«Подобные действия недопустимы и опасны для всего общества. Мы считаем, что ГУ МВД по Свердловской области должно принести извинения задержанным журналистам и публично признать ошибочность подобных действий. Сотрудники правоохранительных органов должны быть проинструктированы о принципах работы журналистов, чтобы такие случаи не повторялись», — говорится в письме.

Один из подписантов обращения Евгений Ющук надеется на то, что выписанные журналистам протоколы аннулируют. По его мнению, показательно ставить вообще все действия власти под сомнение в такой ситуации — не просто неправильно, но вредит даже самой власти при том, что задача полиции — отстаивать эти интересы.

Официальной реакции руководства полиции на письмо пока нет.