Белгород, 10 сентября, 2018, 09:11 — ИА Регнум. На выборах депутатов Белгородского городского совета шестого созыва по партийным спискам проходят пять политических объединений: «ЕР», КПРФ, ЛДПР, «Партия пенсионеров» и «Справедливая Россия». Такие данные опубликовал региональный избирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ящики для голосования

По единому округу лидирует «Единая Россия» с 35,61% голосов. На втором месте — КПРФ с результатом в 25,01%, ЛДПР набрала 12,60%, «Партия пенсионеров» — 7,39%, «Справедливая Россия» — 7,30%.

«Патриоты России», «Зелёные», «Коммунисты России» и «Гражданская платформа» набрали менее 3% голосов и не преодолевают пятипроцентный барьер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в новом созыве горсовета из 39 мест 27 отдадут одномандатникам, а 12 будут распределены по партийным спискам.

В единый день голосования жители Белгородской области жители региона выбирали трех депутатов областной думы и более двух тысяч депутатов представительных органов местного самоуправления.