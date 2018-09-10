Выборы в Екатеринбурге: фоторепортаж
Екатеринбург, 10 сентября, 2018, 08:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 9 сентября выбирали депутатов городской думы. На мандаты претендовали представители пяти партий и около 100 одномандатников.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Избиратель
Алексей Колчин ИА REGNUM
Здесь находится центр наблюдения за выборами
Алексей Колчин ИА REGNUM
На выборы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Получение бюллетеней
Выборы завершились так, как и должны были. Дума избрана. Правда, на участках было не очень многолюдно.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Наблюдательный центр
Алексей Колчин ИА REGNUM
Следят за ходом голосования и принимают жалобы и прочие обращения
Не пропустили выборы и первые лица. Проголосовали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и уральский полпред Николай Цуканов.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Губернатор Свердловской области Куйвашев Евгений Владимирович
Алексей Колчин ИА REGNUM
Полпред Николай Цуканов получает бюллетени