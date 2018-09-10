Екатеринбург, 10 сентября, 2018, 08:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 9 сентября выбирали депутатов городской думы. На мандаты претендовали представители пяти партий и около 100 одномандатников.

Алексей Колчин ИА REGNUM Избиратель

Алексей Колчин ИА REGNUM Здесь находится центр наблюдения за выборами

Алексей Колчин ИА REGNUM На выборы

Алексей Колчин ИА REGNUM Получение бюллетеней

Выборы завершились так, как и должны были. Дума избрана. Правда, на участках было не очень многолюдно.

Алексей Колчин ИА REGNUM Наблюдательный центр

Алексей Колчин ИА REGNUM Следят за ходом голосования и принимают жалобы и прочие обращения

Не пропустили выборы и первые лица. Проголосовали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и уральский полпред Николай Цуканов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Губернатор Свердловской области Куйвашев Евгений Владимирович