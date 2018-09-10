Казань, 10 сентября, 2018, 06:33 — ИА Регнум. Санируемый «Тимер банк» из Казани требует с компании «Земельная корпорация «Лидер», аффилированной с бывшим председателем правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным и получившей свою известность после приобретения участков в нацпарке «Нижняя Кама», 1,49 млрд рублей задолженности. Арбитражный суд Татарии рассмотрит притязания банка к банкротящейся компании 17 октября 2018 года, долги АО в июле 2018 года уже были свыше 8,7 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sam Yurface Банкротство

Напомним, в информационную повестку региона земельная корпорация попала не за связи с Робертом Мусиным, который на сегодня проходит фигурантом ряда уголовных дел, возбужденных после банкротства «Татфондбанка» в апреле 2017 года. АО получило печальную известно после того, как администрация национального парка «Нижняя Кама» начала оспаривать договоры купли-продажи крупного земельного массива в Елабужском районе Татарии, заключённые в 2011 году. Истец посчитал, что у районных властей не было права продавать с торгов участки, так как это земли национального парка, а значит, они принадлежат Российской Федерации и ограничены в обороте. Часть участков были возвращены нацпарку, по части наделов споры продолжаются.

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За время судебных разбирательств по земле само акционерное общество стало банкротом. Иск с требованием признать его несостоятельным в суд 30 ноября 2017 года подала сельхозкомпания из Апастовского района Татарии, предъявившая долг 2,418 млн рублей. В этот же день в суд обратился и признанный к тому моменту банкротом, лишенный лицензии «Татфондбанк», сумма претензий у него составляла 277 677 033,34 рубля.

13 марта 2018 года суд ввёл в отношении компании наблюдение — до 13 июня 2018 года. Временным управляющим была назначена Алина Хасанова.

В апреле 2018 года ТФБ подал к АО сразу пакет ходатайств о включении в реестр кредиторов, при этом часть требований была обеспечена залогом имущества.

По итогам наблюдения в реестр кредиторов общества была включена сумма 8 800 214 282,49 рубля, где на ТФБ приходилось более 4,586 млрд рублей.

2 июля 2018 года компания была признана банкротом, и в отношении неё ввели конкурсное производство на четыре месяца — до 2 ноября 2018 года. Конкурсным управляющим утверждена Крестина Акубжанова. К июлю претензии к земельной корпорации существенно выросли. ТФБ входил в реестр кредиторов уже с суммой 8 465 192 048 рублей 33 копейки, в том числе как обеспеченных залогом ООО «ТПК «Агро-Трейд» компания задолжала 126 млн рублей, ООО «Сельхозпредприятие «Свияга» — 2 318 240 рублей 20 копеек.

«Степень платежеспособности предприятия по текущим обязательствам, по данным промежуточного бухгалтерского баланса, на 1 января 2018 года составляет 2,7687, то есть общая сумма текущих обязательств предприятия превышает среднемесячную выручку», «По данным бухгалтерского баланса, на 1 января 2018 года сумма обязательств предприятия составляет 7547 тыс. рублей», «По данным экспертного баланса, на дату проведения анализа сумма обязательств предприятия составляет 20 305 459 тыс. рублей», «В структуре баланса преобладают внеоборотные активы, которые составляют более 60% всех активов», — отмечалось в материалах суда с уточнением, что, по данным экспертного баланса, общая сумма обязательств компании на 18 423 152 000 рублей больше стоимости имущества.

Суд пришёл также к выводу, что «у предприятия отсутствует возможность безубыточной деятельности».

Претензии кредиторов продолжают поступать. В сентябре 2018 года подано ходатайство от санируемого «Тимер банка», перед которым у АО имеется долг на 1,49 млрд рублей. Притязания рассмотрят 17 октября 2018 года. В дело третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО «Буинский сахар» и ПАО «Татфондбанк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ТФБ лишился лицензии в марте 2017 года, а в апреле его признали банкротом. На начало августа 2018 года сумма долгов перед более чем 18 тыс. кредиторами составляет 158 млрд рублей.

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