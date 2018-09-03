Долги банкрота «Татфондбанка» составили уже 158 млрд рублей

Казань, , 03:51 — REGNUM Долги обанкроченного в апреле 2017 года «Татфондбанка» к началу августа 2018 года выросли до 158,131 млрд рублей, а количество кредиторов — до 18 004. Основной объём долга приходится на третью очередь — 76,754 млрд рублей включённых в реестр и 1,2 млрд рублей не включённых. Конкурсный управляющий ТФБ подвёл итоги конкурсного производства с апреля 2017 года по 31 июля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, трудности у банка, где доля региона превысили к тому моменту 40%, начались в декабре 2016 года. Банк попробовали спасти, но предпринимаемые меры не помогли, и в марте 2017 года у него отозвали лицензию, а в апреле уже признали банкротом, назначив конкурсным управляющим госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Одновременно с банкротной процедурой расследуются сразу несколько уголовных дел по фактам хищения, мошенничества со средствами банка. Только в отношении бывшего главы ТФБ Роберта Мусина, находящегося под домашним арестом, уже собрано свыше 20 эпизодов в рамках возбуждённых уголовных дел. Сумма ущерба по ним превышает 50 млрд рублей. Между тем, конкурсный управляющий пока не проводил проверку обстоятельств банкротства банка. Число уголовных дел может вырасти.

В рамках конкурсного производства в реестр кредиторов включены 16 760 заявителей с суммой более 148,058 млрд рублей. Ещё 1 231 заявитель с претензиями на 2,601 млрд рублей не включён в реестр, и 7,471 млрд рублей банк должен будет выплатить 13 кредиторам после расчёта со всеми остальными.

В первую очередь реестра входят 11 606 кредиторов, которым задолжали свыше 71,304 млрд рублей, но при этом требования третьей очереди из 5 128 кредиторов несколько выше — более 76,754 млрд рублей.

По данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии, у банка были обязательства на сумму свыше 182 млрд рублей, из которых 73,167 млрд рублей по вкладам физических лиц.

На удовлетворение требований кредиторов за всё время банкротства было направлено 14,177 млрд рублей. Их получили юридические и физические лица из реестра и первой очереди — 19,88% из общего числа первоочередников реестра.