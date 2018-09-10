Владивосток, 10 сентября, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Второй тур выборов губернатора Приморского края пройдёт не позднее 30 сентября 2018 года. Точная дата будет объявлена уже в ближайшие дни. Итоговая явка на выборах в Приморье составила 30,24%. Врио губернатора, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко лидирует, но положенных для победы 50% голосов он не набрал. На втором месте по итогам первого тура представитель КПРФ Андрей Ищенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vlc.ru На выборах губернатора Приморского края

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Андрей Тарасенко набрал в первом туре 46,57% голосов. Андрей Ищенко пришел к финишу с почти двойным отставанием — 24,64%. Для того, чтобы победить на выборах, необходимо набрать не менее 50% голосов от общего количества явившихся на участки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае так же, как и в Приморье, не смогли выбрать губернатора. Действующий глава региона Вячеслав Шпорт уступил представителю ЛДПР Сергею Фургалу, но ни один, ни второй не набрали 50% голосов. Второй тур выборов пройдет 23 сентября.

9 сентября 2018 года в России прошел единый день голосования. В 80 регионах финишировали 4,7 тыс. избирательных кампаний. В них было вовлечено около 65 млн человек.

В шести регионах Дальнего Востока выбирали глав регионов: в Магаданской области уверенную победу одержал врио губернатора, кандидат от «Единой России» Сергей Носов, на Чукотке губернатором остаётся Роман Копин, в Якутии победил экс-мэр Якутска Айсен Николаев, в Приамурье победителем предвыборной гонки стал Василий Орлов. В Хабаровском и Приморском краях выборы вышли на второй тур.