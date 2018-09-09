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Впереди второй тур: в Хабаровском крае не смогли выбрать губернатора

Политика

Вячеслав Шпорт набирает 35,04% голосов избирателей

Хабаровск, 9 сентября 2018, 19:27 — REGNUM  В Хабаровском крае действующий глава региона Вячеслав Шпорт набирает менее 50% голосов избирателей. По предварительным данным ЦИК России, за него проголосовали 35, 04% избирателей.

При этом Шпорт пока занимает второе место. На первом находится Сергей Фургал, у которого 35,31% голосов.

Третье место занимает Анастасия Саламаха с 16,73%, а четвёртое — Андрей Петров, у которого 3.85%. Подсчёт голосов продолжается.

Напомним, выборы губернатора проходили в регионе 9 сентября.

Читайте развитие сюжета: Эксперты: глава Хабаровского края может победить во втором туре

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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