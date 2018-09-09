Впереди второй тур: в Хабаровском крае не смогли выбрать губернатора

Хабаровск, , 19:27 — REGNUM В Хабаровском крае действующий глава региона Вячеслав Шпорт набирает менее 50% голосов избирателей. По предварительным данным ЦИК России, за него проголосовали 35, 04% избирателей.

При этом Шпорт пока занимает второе место. На первом находится Сергей Фургал, у которого 35,31% голосов.

Третье место занимает Анастасия Саламаха с 16,73%, а четвёртое — Андрей Петров, у которого 3.85%. Подсчёт голосов продолжается.

Напомним, выборы губернатора проходили в регионе 9 сентября.

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