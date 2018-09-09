Нижний Новгород, 10 сентября, 2018, 02:35 — ИА Регнум. По предварительным итогам, после обработки всех 790 428 действительных бюллетеней врио главы Нижегородской области, представляющий «Единую Россию», Глеб Никитин набрал 68,5% голосов, что составляет 549 216 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС Выборы.

Иван Шилов ИА REGNUM Глеб Никитин

Второе место по числу отданных за его кандидатуру голосов занял заместитель спикера нижегородского парламента, представитель КПРФ Владислав Егоров — 16,23% (130 100 человек). Третьей место по уровню поддержки населением досталось депутату Госдумы, представителю ЛДПР Александру Курдюмову — 6,41% (51 395 человек). За ещё одного депутата Законодательного собрания Нижегородской области, но представляющего партию «Справедливая Россия», Галину Клочкову свои голоса отдали 33 757 человек, что составляет 4,2%. Представитель «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Александр Быков получил поддержку 25 960 избирателей — 3,24%.

Итоговая явка на губернаторских выборах предварительно составила 41,51%, тогда как на выборах губернатора в 2014 году она была 54,49%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора потребовались после того как в конце сентября 2017 года указом президента РФ действующий глава региона Валерий Шанцев, занимавший свой пост с 2005 года, был отправлен в отставку «по собственному желанию». Вместо него Владимир Путин до момента избрания губернатора назначил врио, им стал первый замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.