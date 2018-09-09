Москва, 10 сентября, 2018, 00:44 — ИА Регнум. 9 сентября 2018 года глава ЦИК России Элла Памфилова озвучила первые итоги единого дня голосования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выбор кандидата

«День выборов прошел в спокойной обстановке, серьезных нарушений, за исключением нескольких случаев в Республике Бурятия, не зафиксировано. Данные по явке и подсчету голосов выводятся на наши экраны в режиме реального времени, в таких условиях сложно «нахимичить». В ГАС «Выборы» введено большое число протоколов и можно уже объявить предварительные итоги», — сказала она.

Предварительные итоги голосования на выборах высших должностных лиц 22 субъектов РФ, выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти 16 регионов, выборах глав муниципальных образований — административных центров (столиц) четырех субъектов РФ, выборах депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 12 субъектов РФ будут озвучены в Информационном центре ЦИК России 10 сентября 2018 года в 10:00.