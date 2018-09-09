Тегеран, 9 сентября, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Глава центрального банка Исламской Республики Иран Абдолнасер Хеммати заявил, что в ходе трехстороннего саммита с Тегеране лидеры России, Ирана и Турции — Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган — обсудили возможность торговли между тремя странами с использованием национальных валют в качестве замены доллару США. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает TehranTimes.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Хеммати рассказал, что в ходе переговоров Путина, Рухани и Эрдогана, на которых также присутствовал министр нефти Ирана Бижан Зангане, обсуждались в том числе вопросы, связанные с обменом национальными валютами с целью вытеснить из торговли между тремя странами доллар США. Также обсуждалось развитие торговых и экономических отношений между Россией, Ираном и Турцией.

По словам Хеммати, на переговорах было условлено, что дальнейшая работа в этом направлении будет продолжена во время встречи с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной в Москве.

Стоит отметить, что глава Счетной палаты России и ближайший сподвижник Владимира Путина Алексей Кудрин недавно заявил, что переход на торговлю в национальных валютах может рассматриваться Россией только как временный и вынужденный вариант, так как это несет дополнительные издержки.