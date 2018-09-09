Новосибирск, 9 сентября, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Явка на выборах губернатора Новосибирской области к 12:00 составила 9,34%. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона. На избирательных участках к этому времени побывали 198,5 тысяч избирателей из 2,1 млн зарегистрированных. Явка на выборах главы региона в 2014 году к этому времени составляла 12,28%.

Александр Колонцов ИА Красная Весна Избирательный участок

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 10:00 (время местное) на выборах главы Новосибирской области проголосовали 57 161 человек. Явка к этому времени составляла 2,69%.