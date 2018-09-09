Тегеран, 9 сентября, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Россия, Иран и Турция обсудили экономических ряд мер по отказу от доллара в торговых расчетах между странами, заявил глава Центрального банка Ирана Абдолнасер Хеммати. Его слова 9 сентября приводит Press TV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По приводимым телеканалом словам главы иранского ЦБ, он и глава нефтяного министерства Ирана провели на пятничном саммите встречу с представителями министерств экономики России и Турции, в присутствии трех президентов стран.

Также Абдолнасер Хеммати отметил, что главными обсуждаемыми на встрече темами были продажа основных товаров, цены на газ и нефть, укрепление межгосударственных отношений, расширение межбанковских связей, а также проведение финансовых операций в национальных валютах вместо доллара.

Кроме этого, глава ЦБ Ирана подчеркнул, что цель данных экономических мер — усиление торговых отношений между тремя странами. Такие договоренности были достигнуты в ходе трехстороннего саммита 7 сентября с участием президентов России, Ирана и Турции. Также Хеммати сообщил, что он продолжит обсуждать данный вопрос со своим российским коллегой в ближайшее время в Москве.

Отметим, ранее 11 августа президент Турции Тайип Эрдоган заявил о подготовке республикой перехода на расчеты в национальных валютах в торговле с Россией, Китаем, Ираном и Украиной.