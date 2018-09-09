Сухум, 9 сентября, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате несчастного случая, заявила пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба 9 сентября.

Km-ra.org Геннадий Леонидович Гагулия

В администрации президента Абхазии сообщили, что ДТП, в котором погиб премьер-министр Геннадий Гагулия, не было вызвано покушением или терактом.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Абхазии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлёкшее смерть человека» по факту ДТП, в котором погиб премьер-министр.

Напомним, ДТП произошло вечером 8 сентября. Гагулия возвращался из аэропорта после поездки в Сирию. В машину премьер-министра врезался автомобиль ВАЗ-21 099, двигавшийся по встречной полосе.

В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что в крови у молодого человека, находившегося за рулем автомобиля ВАЗ, обнаружили следы наркотического вещества.