Санкт-Петербург, 8 сентября, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Симфония №7 Дмитрия Шостаковича, ставшая музыкальным памятником героизму жителей и защитников блокадного Ленинграда, прозвучала над Марсовым полем Петербурга в связи с 77-й годовщиной начала блокады. Услышать великое музыкальное произведение пришли сотни петербуржцев и гостей города.

Дарья Драй ИА REGNUM Военная реконструкция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Музыканты исполняют Симфонию №7 Шостаковича

Дарья Драй ИА REGNUM Музыканты исполняют Симфонию №7 Шостаковича

Дарья Драй ИА REGNUM Военная реконструкция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Военная реконструкция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Исполнение симфонии было организовано в форме театрализованного представления с участием военно-исторических клубов Петербурга, воссоздавших атмосферу, характерную для блокадного города.

Дарья Драй ИА REGNUM Военная реконструкция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Военный автомобиль времен Великой Отечесвенной войны

Дарья Драй ИА REGNUM «Симфония непокоренных»

Дарья Драй ИА REGNUM День памяти блокады

Этому еще больше способствовали аудио-визуальные эффекты, имитирующие вражеские авианалеты на Ленинград, работу советских зенитных орудий, разрывы бомб, тушение пожаров…

Дарья Драй ИА REGNUM Нервнодушный слушатель

Днем на Марсовом поле работали выставочные площадки, детально реконструирующие полевой медпункт, штаб и пункт полевой связи, батарею местной противовоздушной обороны Ленинграда и многие другие эпизоды. На этих площадках были представлены в том числе подлинные предметы времен войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа тематических выстовочных площадок

Дарья Драй ИА REGNUM Полевая кухня

Дарья Драй ИА REGNUM Военная карта

На Марсовом поле было открыто и полевое фотоателье, где можно было сфотографироваться на память в форме бойцов Красной Армии.

Дарья Драй ИА REGNUM Военная техника Рабоче-Крестьянской Красной Армии времен Великой Отечественной войны

Дарья Драй ИА REGNUM

Дарья Драй ИА REGNUM Литературно-музыкальная театрализованная постановка, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Вечером над Марсовым полем, на фоне канонады, раздались первые звуки симфонического оркестра. Началось исполнение Ленинградской симфонии Шостаковича.

Дарья Драй ИА REGNUM «Симфония непокоренных»

Седьмая симфония ор.60 «Ленинградская» до мажор была закончена композитором в конце декабря 1941 года. 9 августа 1942 года Седьмая симфония прозвучала в блокадном городе, в Большом зале Ленинградской филармонии. Через уличные громкоговорители музыка передавалась по всему городу.

Дарья Драй ИА REGNUM На фронт!

Дарья Драй ИА REGNUM «Симфония непокоренных»

В конце памятной акции на Марсовом поле всем пришедшим раздали свечи. Петербуржцы и гости города зажгли свечи памяти и оставили их на мемориале и на военной технике, которая была задействована в военной реконструкции. По завершении акции все зрители аплодировали музыкантам и участникам.

Дарья Драй ИА REGNUM Дань памяти жертвам блокадного Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы зажгли свечи в память о погибших в блокадном Ленинграде

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча памяти